缺藥題材激勵 製藥廠中化、健喬股價開高走高

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）消炎止痛、抗生素、胃藥等藥品供應都傳出缺藥，激勵今天相關製藥廠股價表現，包括中化、健喬等多檔股價開高走高。

近來強勢的生技股股王保瑞在短線漲多創高後，今天股價出現拉回，早盤下跌逾2%，合一、藥華藥、北極星也見回檔休息。美時在連續2天股價呈現小拉回整理後，今天早盤重啟漲勢，一度開高衝上293元，再創盤中新天價。

今天具缺藥題材的中化、健喬、永信、杏輝、生達等都有紅盤表現。盤面表現強勢的還有視網膜AI輔助診斷軟體成功打進日本市場的晉弘，直接跳空鎖住漲停價99.9元，泰福、醣基漲幅也在5%以上。

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國內近來傳缺藥情況，包括第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」、制酸劑「氧化鎂」、退燒藥「乙醯氨酚」均傳出缺貨，缺藥原因除了中國大陸受疫情影響限制原料藥出口外，膠囊、或製成藥品所需的賦形劑短缺都是造成藥品供不應求的因素。

面對缺藥情形，業者除了積極加大生產線產能、代工廠調配生產排程，也積極協調其他替代藥品，並鞏固原料來源。（編輯：楊凱翔）1120213