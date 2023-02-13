更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

缺藥題材激勵 製藥廠中化、健喬股價開高走高

2023/2/13 11:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北13日電）消炎止痛、抗生素、胃藥等藥品供應都傳出缺藥，激勵今天相關製藥廠股價表現，包括中化、健喬等多檔股價開高走高。

近來強勢的生技股股王保瑞在短線漲多創高後，今天股價出現拉回，早盤下跌逾2%，合一、藥華藥、北極星也見回檔休息。美時在連續2天股價呈現小拉回整理後，今天早盤重啟漲勢，一度開高衝上293元，再創盤中新天價。

今天具缺藥題材的中化、健喬、永信、杏輝、生達等都有紅盤表現。盤面表現強勢的還有視網膜AI輔助診斷軟體成功打進日本市場的晉弘，直接跳空鎖住漲停價99.9元，泰福、醣基漲幅也在5%以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國內近來傳缺藥情況，包括第一線抗生素「安蒙西林（Amoxicillin）」、制酸劑「氧化鎂」、退燒藥「乙醯氨酚」均傳出缺貨，缺藥原因除了中國大陸受疫情影響限制原料藥出口外，膠囊、或製成藥品所需的賦形劑短缺都是造成藥品供不應求的因素。

面對缺藥情形，業者除了積極加大生產線產能、代工廠調配生產排程，也積極協調其他替代藥品，並鞏固原料來源。（編輯：楊凱翔）1120213

#中化
#健喬
#永信
保瑞
CDMO與銷售雙引擎加持 生技股王保瑞1月營收成長400%台灣生醫業2022年營收 上市櫃5家突破百億
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族