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汽車零配件景氣觸底回溫 4大動能助攻台廠訂單

2023/2/13 12:46
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）汽車零配件景氣第1季可望觸底回溫，受惠客戶開發新品、歐美等AM市場庫存調整尾聲、關鍵零配件拉貨增加、品牌車廠和經銷通路回補等誘因，台廠正向看待第1季後訂單表現。

汽車零配件廠劍麟日前透過新聞稿表示，第一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商客戶，今年將提高新品推出力道、開發外側安全氣囊產品等，有助帶動劍麟在手訂單量，也正向看待波蘭廠學習曲線成效。

無線胎壓監測系統商橙的分析售後維修市場（AM）指出，歐美地區庫存調整已步入尾聲，美洲主要客戶庫存漸趨健康，陸續加大下單力道；歐洲地區經銷商業務接單、自有開發汽車零組件批發通路商、專業輪胎通路等新客戶鋪貨動能正向，不過仍須留意全球車市消費受通膨和車用晶片供需狀況等變數。

宇隆目前汽車類營收占比約54%，公司分析，客戶對鍊條系統、傳動系統VCT、可變氣門正時（VVT）等拉貨力道穩定，變速箱、汽油直噴噴射（GDI）等關鍵零配件追單增量，預期2月銷量續成長，新車銷售市場可望在第2季復甦。

LED車燈模組廠麗清分析，中國COVID-19疫情解封，車市銷售回溫，加上品牌車廠積極推出電動車款，有助第一階車燈廠客戶對LED車燈模組產品訂單拉貨，其次，新車款模組產品訂單量能持續放大，目前在手訂單電動車車款接單量較去年同期成長20%。

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汽車內飾件廠廣華-KY觀察經銷商通路分析，農曆春節前車廠明顯加大促銷力度，汽車銷售穩步回歸正常化，隨著染疫高峰期消退，品牌車廠可望恢復生產加大補回庫存，廣華-KY正積極配合客戶拉貨計畫，調整後續出貨排程安排，今年營運有機會在第1季落底彈升。

汽車鍛造輪圈廠巧新科技指出，主要客戶對客製化輪圈需求增溫，海外倉庫拉貨力道強勁，品牌車廠已加速來台驗證巧新屏東新廠，巧新也陸續收到部分品牌車廠客戶追單增量的新訂單。（編輯：郭無患）1120213

#劍麟
#宇隆
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