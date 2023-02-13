台股量縮觀望 法人：靜待美通膨數據出爐

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（中央社記者賴言曦台北13日電）美國1月消費者物價指數（CPI）即將在14日出爐，台股今天力守15500點，但明顯量縮。法人分析，美股近期自高檔回跌，台股隨國際股市降溫拉回整理，後續除觀察通膨數據，也要看「股神」巴菲特持股台積電的動向。

台股今天投資氣氛觀望，早盤一度跌逾百點，低點至15465.56點，盤中跌幅收斂，15500點失而復得，終場以15544.28點作收，下跌42.37點，跌幅0.27%，成交值新台幣1764.99億元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪時分析，市場預期美國1月CPI會呈現年增率趨緩、月增率升溫的趨勢，投資人情緒轉為觀望，靜待通膨數據出爐後的利率政策走向，加上美股近期高檔回跌，台股順勢壓盤。

但林漢偉表示，由於指數自去年低點已大幅反彈，市場追價意願轉趨保守，隨著美股近期走勢高檔回跌，指數進入回檔整理，對市場來說是比較健康的現象。

另台指期15日結算，林漢偉分析，以外資籌碼現階段未明顯鬆動的狀況來看，如果通膨數據不出意外，台指期15日有望維持高檔結算。

觀察台股後續動向，林漢偉指出，接下來除了觀望財報及美國相關政策變化外，俗稱的「13F報告」（Form 13F）也將在本週揭曉，屆時巴菲特持股台積電的狀況，將影響台積電及大盤走勢。若巴菲特大幅加碼台積電，預計將帶動台積電出現短線慶祝行情；如果持股減碼，則可能出現短期失望賣壓。（編輯：趙蔚蘭）1120213