台灣燈會湧人潮 中華電信祭優惠搶用戶

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（中央社記者江明晏台北13日電）台灣燈會在台北舉行，吸引大批人潮賞花燈，中華電信除了贊助燈會，更宣布推出現場申辦行動、HiNet光世代、MOD享限定加碼優惠，大搶用戶鞏固市場龍頭地位。

中華電信今天發布訊息宣布，連續25年贊助台灣燈會主燈，於台北國父紀念館主燈區設攤，提供賞燈民眾服務體驗及加碼優惠申辦業務，民眾可於燈會期間現場申辦行動、MOD/Hami Video、HiNet光世代指定方案。

電信產業掀起整併潮，未來兩大電信合併案如果成定局，電信市場將有規模差距不大的三家業者並存，中華電勢必要更小心應戰、鞏固用戶數以維持龍頭寶座。

中華電信今年在台灣燈會共計布建近200台最新型高效能基地台，並在全台熱門燈會活動與景點，擴充近500台高效能基地台、動員上百名工程人員，提高賞燈民眾行動上網品質。

中華電信表示，除贊助主燈並於國父紀念館、信義區香堤大道展區設攤，首創裸視3D新技術結合ESG永續概念，將長期投入的廢手機回收、全台淨灘活動、一起護地球植樹計畫等各項ESG行動情境化，民眾透過伸手就能抓住虛擬浮空場景的AR物件，以互動體驗感受環境永續重要性。

此外，中華電信HiNet光世代300M客戶數突破百萬大關，中華電也舉辦抽獎活動炒熱話題與商機。

截至1月底止，中華電行動通信總客戶數達1265.5萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續25個月成長；光世代寬頻用戶數為375.1萬戶，其中300Mbps以上客戶達98.5萬戶；MOD客戶數則達205.2萬戶。（編輯：趙蔚蘭）1120213