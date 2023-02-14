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曾文生肯定聲寶設桃園物流園區 符合經濟發展需要

2023/2/14 14:14
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（中央社記者潘智義桃園14日電）聲寶集團今天舉行總部大樓啟用典禮，經濟部次長曾文生致詞表示，聲寶規劃在總部對面設物流園區，符合台灣經濟發展需要，他也強調家電節能的重要性，呼籲大家購買節能標章家電。

曾文生感謝聲寶集團促進國內經濟，尤其支持2年前的「班班有冷氣」政策，讓所有小朋友在夏天有冷氣可吹；聲寶規劃物流園區，不論物流也好、製造也好，對台灣下一階段經濟發展都非常重要。

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他強調，家電智慧化絕對是台灣經濟下一波重要的過程，除提升消費者使用的便利之外，因民生用電多集中在家電產品，家電節能是政府重要政策之一，今年起購買1級能效標章的冷氣機、電冰箱就可獲得補貼新台幣3000元。

同樣參與這項活動的桃園市長張善政表示，歡迎聲寶在桃園設總部，桃園是全台最大工業城市，經濟部提倡投資台灣，在政策鼓勵下有很多投資都在桃園，占所有產業1/5，超過新台幣3700億元，桃園市政府將協助所有在地產業繼續壯大。（編輯：郭無患）1120214

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#聲寶集團
#桃園
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