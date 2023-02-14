國泰金攜手調查局簽合作備忘錄 打造資安防護網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北14日電）配合金管會推動的金融資安行動方案，國泰金今天正式與法務部調查局共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，包括通報以及分享資安情資等，盼共同打造資安防護網。

國泰金今天跟法務部調查局共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，由法務部調查局局長王俊力及國泰金控總經理李長庚共同出席簽約儀式。

國泰金透過新聞稿指出，未來國泰金如果發現公司外部具有惡意探測意圖的人士，將通報法務部調查局共同聯防；反之，若法務部調查局獲悉駭客組織有新的探測意圖、攻擊行為等案例，也將分享資安情資及防護建議給國泰。

王俊力表示，金融機構資訊安全重要性不言而喻，這次雙方簽署合作備忘錄，希望透過情資交流、資安演練，強化資安防禦能力，並適時提供事中調查、溯源及鑑識等專業支援，為建構台灣資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李長庚致詞時表示，資訊安全對金融業而言，是保全用戶身家財產安全的首要任務。國泰金透過建置資安專責單位的「3道防線」，為客戶、員工、股東、利害關係人架構安全穩定的金融服務環境。這次跟調查局合作，希望更加強化資安防護網。

國泰金指出，資安議題設有跨公司協作機制，包括資安聯繫會、資安事件緊急應變小組，並建立「集團資訊與威脅情資共享機制」不定期產出資安新聞報，提升人員的資安意識等。（編輯：翟思嘉）1120214