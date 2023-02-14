陽明基隆貨櫃場營運 助力美西乾冷櫃進出口作業

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（中央社記者賴言曦台北14日電）陽明海運今天宣布，歷經一年多後，基隆貨櫃場進行的整建更新工程已竣工，並即刻投入營運，助力陽明在美西航線PS4、日本航線JTC/JTS及中國大陸航線TCX乾冷櫃進出口作業。

陽明今天舉辦基隆貨櫃場啟用儀式。陽明表示，整建後的基隆貨櫃場進行門式機汰舊換新，新式門式機作業高度可達6+1層貨櫃高，寬度橫跨18排貨櫃儲區，供電可由電力管線直達機具，可提升效能並節能減碳。

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另為提升基隆貨櫃場營運效能，陽明重新規劃整建重櫃儲區。陽明說明，整建後，重櫃區儲量可達2160 TEU（20呎櫃），並設置336個冷凍櫃插座供進出口及轉運櫃使用，有效擴大陽明在基隆港的服務量能。

陽明表示，基隆貨櫃場歷經一年多的整建，全新竣工並即刻投入營運，除肩負起陽明海運位在台灣北部地區貨櫃儲運樞紐外，同時有助於陽明客戶美西航線PS4、日本航線JTC/JTS及中國大陸航線TCX的乾、冷櫃進出口作業。（編輯：趙蔚蘭）1120214