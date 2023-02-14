旺宏去年第4季每股純益0.33元 估景氣底部時間拉長

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（中央社記者張建中新竹14日電）記憶體廠旺宏去年第4季稅後淨利新台幣6.05億元，季減76%，每股純益0.33元。旺宏總經理盧志遠表示，記憶體市況不佳，景氣接近底部，但底部時間可能蠻長。

旺宏下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受客戶需求減少影響，旺宏去年第4季包括儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、唯讀記憶體（ROM）與代工業務同步滑落，季營收90.78億元，季減21%。

隨著產能利用率下滑，加上提列庫存跌價損失影響，旺宏去年第4季毛利率34.1%，較第3季下滑10.1個百分點；稅後淨利6.05億元，季減76%，每股純益0.33元。

旺宏去年總營收434.87億元，年減14%，因產品價格與組合較好，毛利率44.2%，上揚2.6個百分點；稅後淨利89.7億元，年減25%，每股純益4.85元。

盧志遠說，因應低迷市況，旺宏去年下半年減產20%至25%，今年第1季減產情況有所調整，部分產品恢復生產，8吋廠減產約20%，代工部分減產幅度較大，約30%至40%；減產情況視客戶與產品市況彈性動態調整。

盧志遠表示，記憶體市況不佳，景氣接近底部，只是底部時間可能蠻長。通路還有很多存貨，觀察近期歐美企業紛紛裁員，預期庫存去化可能不會很順利。

旺宏2023年資本支出金額將逼近100億元，盧志遠說，5B新廠的廠房及基礎設施將依進度進行，製程設備進度則可能放緩，將視實際市況而定。

至於法人關心的3D NAND Flash產品技術進展，盧志遠表示，96層的3D NAND Flash已進入量產階段，192層3D NAND Flash開發進度稍微超前，預計2023年底可以進入量產。

盧志遠對於旺宏在車用市場發展深具信心，他指出，目前旺宏已是全球前3大的車用NOR Flash供應商，市占率為2位數百分比，將朝30%至50%市占率目標邁進。

至於美中科技戰的影響，盧志遠認為，對於世界高科技局勢會有很大影響，並沒有看到會對旺宏產生不利的影響。

旺宏今天宣布，連續2年獲選律商聯訊（LexisNexis）「創新動能：全球百大」，躋身全球創新動能及領先專利的100強公司之列，2023年台灣共有5家公司入選。（編輯：張良知）1120214