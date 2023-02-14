地緣政治風險升溫 國銀去年底對中曝險探史上新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）受地緣政治風險升溫等4大因素衝擊，本國銀行對中國授信及投資持續縮手，2022年第4季底國銀對中國曝險降至新台幣1.07兆元、曝險占淨值比率降至26.02%，雙創史上新低。

根據金管會近日最新統計，2022年第4季底止，國銀對中國地區曝險總額達1兆757億元，季減1111.68億元，曝險總額占上年度決算後淨值達26.02%，季減2.85個百分點，曝險總額與曝險占淨值比率雙雙續探史上新低點。

金管會銀行局副局長童政彰分析，國銀對中國地區曝險逐步下降，主要有4大考量，包括地緣政治風險升溫、中美貿易衝突、中國地區債務及房市風險提高、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，以致國銀對中國地區授信及投資案件採取審慎及保守態度因應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據金管會統計資料，國銀對中國地區曝險占淨值比率最高峰落在2015年1月底的70.1%；相比2015年1月底，2022年12月底國銀對中國地區曝險占淨值比率已大幅下滑44.08個百分點、降至26.02%。

進一步觀察，2022年12月底國銀對中國地區曝險總額相比2015年1月底共減少8055億元，其中授信曝險減少5781億元、資金拆存曝險減少2032億元、投資曝險減少242億元，至於淨值則反向增加1.55兆元。在分母增加、分子減少下，國銀對中國地區曝險占淨值比率因此大幅下滑。（編輯：趙蔚蘭）1120214