上市櫃公司傳資安事件 證交所將依重訊查核機制調查

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（中央社記者謝方娪台北14日電）上市櫃公司近期發生多起資安事件，引起外界關注，金管會表示，針對華航接獲匿名網路勒索信件、飛宏科技發生網路資安事件等，都將請證交所儘速依重訊相關查核機制查核是否符合規定。

針對近日上市櫃公司傳出多起資安事件，金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會表示，金管會、證交所及櫃買中心都非常重視上市櫃公司資安問題，金管會先前已請證交所及櫃買中心建立相關規範。

根據規定，上市櫃公司若發生重大資安事件，必須即時發布重訊說明相關緣由、可能損失、改善情況與因應措施；證交所及櫃買中心並有相關查核機制，會主動檢視資安事件相關重訊或媒體報導的相關資訊，若發現公司資訊揭露有錯誤或疏漏，公司必須即時更正及澄清。

至於媒體關注華航及飛宏科技資安事件，高晶萍表示，華航2月12日已發布重訊表示接獲匿名網路勒索信件，已報警立案、通報主管機關並啟動防禦應變，確認無資料外流，且沒有證據顯示有衍生媒體報導會員資料遭不當使用的狀況。

另華航指出，因平台和公司機票預訂、航班作業為獨立系統，不會影響航班運作及機票預訂，公司目前評估安全無虞及運作正常。

至於飛宏科技則在2月13日發布重訊表示主動發現網路資安事件，第一時間已全面啟動相關防禦機制及復原作業，並通報政府檢調單位，目前公司評估對營運無重大影響。

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高晶萍表示，針對上述2起資安事件，金管會都會請證交所依重訊相關查核機制查核是否符合相關規定，比如重訊發布時機、發布內容、說明內容、因應措施等，都會請證交所儘速調查。

針對外界關切近期陸續發生多起上市櫃公司資安事件，高晶萍強調，金管會將督導證交所及櫃買中心了解發生原因、資訊揭露情形及對公司財業務影響狀況，並督促公司即時採取相應措施。（編輯：陳政一）1120215