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林伯豐：考量商業利益 兩岸直航點應恢復疫前狀態

2023/2/15 17:54
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（中央社記者曾智怡台北15日電）針對陸委會宣布20日恢復港澳居民來台申請，三三會理事長林伯豐今天表示，全面開放才有利台灣對外經貿關係與觀光發展；中國大陸直飛航點應恢復為疫前狀態，需考量商業而非政治利益。

針對鴻海創辦人郭台銘表態盼回國民黨爭取總統提名，林伯豐表示，政治家和企業家不大一樣，「每一個人都有他的優點，跟做不到的地方」，應依照各自優點創造未來才最重要。

林伯豐下午出席三三會2月份例會致詞指出，去年台灣對中國大陸出口1859億美元，年減1.6%，占整體總出口比重為38.8%，較2021年下降3.5%，創18年來最低；兩岸經貿是帶動台灣經濟成長最主要的動力來源，兩岸貿易要重回正軌，政府應以具體實際行動來緩和兩岸關係，主動釋出善意。

他建議，第一，重啟海基會與海協會的溝通聯繫機制，首先針對兩岸農漁業產品及食品的貿易進行溝通；第二，恢復所有的兩岸直航航點，取消小三通來往限制；第三，鬆綁兩岸商務履約、跨國企業內部調動及陸資投資事業負責人來台等正常商務活動，並鬆綁兩岸宗教交流活動。

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此外，陸委會宣布20日恢復港澳居民來台申請，林伯豐受訪表示，這是正確方向，但人數太少，應包含大陸在內，開放觀光、商業需全面性，才有利台灣對外經貿關係與旅遊業發展；他同時認為，大陸航點應恢復疫前狀態，著眼商業而非政治利益。

林伯豐表示，工商界肯定蔡總統日前在「台商聯誼會」中重申願意與大陸對話，現階段若兩岸官方往來無法突破，工商團體可以先行，三三會已規劃5月22日至26日前往大陸南京、無錫、淮安、鹽城、昆山等地，訪問大陸台辦及台商協會，協助大陸台商解決投資經營遭遇的困難，以及了解大陸經濟政策。（編輯：林淑媛）1120215

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