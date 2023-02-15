電動公車供電疑慮 台電：已研擬離峰充電等因應對策

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（中央社記者曾智怡台北15日電）針對雙北電動公車供電疑慮，台電表示，目前雙北電動公車充電場站設置難題，在於部分地區配電線路滿載，已與業者討論，將透過運用離峰時段充電、裝設遙控卸載裝置等措施，滿足用電需求。

台電透過新聞稿指出，自107年起即將電動車用電納入長期負載預測，目前電動公車充電站，僅少數坐落於台北市東區、因供電瓶頸僅能有條件核定供電外，其他地區申設充電站並無受限。

台電說明，該區域發生供電瓶頸緣由，主因近年工商業蓬勃發展，而供應此地的汐止超高壓變電所供電能力已接近飽和，為避免供電設備或線路超載，影響民眾用電權益及供電安全，實在難以配合再提供中大型新增用電計畫，需興建松湖超高壓變電所，以分攤供電負載。

台電進一步說，由此凸顯區域電網的強化刻不容緩，呼籲外界支持地方電力建設。

台電指出，為滿足業者設置電動公車充電站的用電需求，於松湖超高壓變電所完成前，台電已研擬裝設遙控卸載裝置、電動公車轉移於離峰時段充電、推動充電場站設置再生能源和儲能，以及加強設備巡檢等因應對策，以滿足業者短期用電需求。

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有關媒體報導指出社區充電樁建設困難，民間業者擔憂電力是否充裕，台電說明，統計自110年7月至今，總計已受理申請約2千件電動車充換電站用電案，其中協助客運業者、建商、社區管委會及個人車主等，7成以上案件皆已完成送電使用，其餘案件也正設計施工中，並無電力不足、不予核供的案例。

台電表示，已推動社區充電樁採「專設電表+專用電價」方式供電，整體規劃專用電源線路，並推廣用戶導入能源管理系統（EMS）進行充電管理的整體用電方案，且已於台電台北市區營業處建置智慧充電示範場，以提供外界設置充電樁參考。（編輯：黃國倫）1120215