是否達電支納管門檻 金管會限第三方支付3/15前回覆

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（中央社記者謝方娪台北16日電）第三方支付業者若代理收付日均餘額超過新台幣20億元，必須向金管會申請電子支付業務許可。金管會今天表示，2月9日已發函給大型第三方支付業者調查代理收付款項餘額資料，並限3月15日前回覆。

目前第三方支付業者已由經濟部移交數位發展部管轄，電子支付業者則由金管會管轄，後者監理相對嚴格。第三方支付業者若代理收付日均餘額超過20億元，就必須向金管會申請電支業務許可，納入金管會監管範圍。

根據金管會2022年調查，有3家第三方支付業者2021年代理收付日均餘額超過10億元，分別為樂購蝦皮、綠界科技、拍付國際，若3家業者2022年日均餘額超過20億元門檻，今年將須納管電支，接受金管會監管。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，金管會每年定期辦理函查作業，調查第三方支付業者保管代理收付實質交易款項日均餘額是否超過20億元門檻，並提醒第三方支付業者若達門檻，依法應向金管會申請電支業務許可。

林志吉指出，金管會已於今年2月9日函請市場上具一定規模的第三方支付業者提供2022年度保管代理收付款項總餘額等相關資料，並特別要求代理收付實質交易款項日均餘額達10億元以上者必須提供會計師確信報告。

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林志吉表示，金管會給予第三方支付業者回函期限為今年3月15日，目前金管會尚未收到任何第三方支付業者回函；依電支條例規定，若第三方支付業者拒絕提供資料，將可處20萬元至100萬元不等罰鍰。

至於蝦皮支付2021年未順利取得金管會核發電支執照，蝦皮購物平台金流服務一度暫時改由樂購蝦皮承接，並規劃洽兼營電支的銀行簽長期合約一事，林志吉指出，根據金管會了解，針對金流服務，蝦皮已與銀行簽署合作合約。（編輯：林淑媛）1120216