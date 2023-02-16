翁啟惠續任生策會會長 吳東亮為首位金融業理事

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）生策會今天舉行年會，新當選第七屆理監事名單中，除了華碩電腦董事長施崇棠等多家重量級科技業老闆入列，也出現首位金融業者台新銀行董事長吳東亮；經新任理監事推舉，會長翁啟惠及副會長林百里、楊泮池、蔡長海都續任。

生策會今年理監事改選，報名相當踴躍，由69人角逐46個席次，最後選出35位理事、11位監事中，學術單位及非營利組織代表共15人，科技界12人，醫院代表12人，生技產業界代表6人及金融界1人。

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在大健康、精準醫療趨勢下，生策會近年持續推動生醫結合資訊與通信科技（Information and Communication Technology，簡稱ICT）產業，發展跨領域產品及服務，台灣科技、金融業者也積極參與，除了廣達、和碩、緯創、佳世達、研華、可成、瑞昱等，今年新增不少科技界代表。

包括台達電執行長鄭平、華碩董事長施崇棠、宏碁董事長陳俊聖、友達董事長彭双浪、技嘉董事長葉培城都是今年理監事新成員，台新銀行董事長吳東亮則是首家參與的金融業代表。（編輯：張良知）1120216