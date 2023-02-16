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傳澳豐基金在台非法銷售 金管會：若有事證移送檢調

2023/2/16 20:10
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（中央社記者謝方娪台北16日電）外傳有投資人要贖回澳豐基金卻苦等不到錢，疑似踩雷。金管會今天表示，澳豐基金非金管會核准的基金，呼籲投資人投資境外商品，應透過合法管道，並確認投資標的合法性。

媒體報導，在國內經營10年的澳豐金融集團（Ayers Alliance Financial Group）旗下基金，過去曾打出保證年報酬8%，吸引投資人大量投入資金，近期卻傳出疑似投資人申請贖回拿不到錢，且不少國內上市櫃公司曾買進澳豐旗下基金。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會表示，澳豐基金並非金管會核准的基金，提醒投資人投資境外商品，尤其是境外基金，除了應透過台灣合法銷售機構購買，也應確認投資標的合法性，以確保自身權益。

至於合法業者名單，高晶萍表示，投資人可在金管會、金管會證期局或投信投顧公會網頁查詢。

針對媒體報導有不少上市櫃公司疑似踩雷，高晶萍指出，金管會已請證交所及櫃買中心了解上市櫃公司是否有投資澳豐基金，若上市櫃公司因投資影響股東權益或證券價格，會請證交所督導上市櫃公司適時發布重訊，讓市場知悉。

高晶萍表示，後續若發現有上市櫃公司應公告但未公告，除了證交所會啟動相應處理機制，金管會也會啟動相關查調，評估是否進行行政處分。

至於澳豐基金是否有在台灣非法銷售，將是金管會後續關注重點。高晶萍表示，若非投資人自行至境外購買而是澳豐基金在台灣有非法銷售行為，有接獲投資人檢舉並有相關事證，金管會將移請檢調調查。（編輯：林淑媛）1120216

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高晶萍
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