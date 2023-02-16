開董事會前會定人事？金管會：由國票金自行釐清說明

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（中央社記者謝方娪台北16日電）週刊爆料國票金召開董事會前會決定人事、打壓台灣無人機產業發展，國票金強調內容為杜撰虛構，金管會則表示，會前會是否屬實、或性質是否屬於正式內部作業程序等，由國票金自行釐清並向各董事說明。

鏡週刊接獲爆料報導國票金2月14日召開僅由7人組成的董事會前會，擬撤換國票創投董事長陳冠如，且報導指稱，此考量與陳冠如身為台灣發展無人機重要產業雷虎科技董事長以及旺旺集團親中立場有關。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，國票金為國票創投的法人股東，並以法人股東身分當選國票創投董事，依公司法規定，國票金可隨時改派所當選的國票創投董事代表人。

林志吉說明，國票金指派子公司國票創投法人董事代表人，為民法上的委任關係，改派法人董事代表人屬於公司內部事項，且相關作業程序和內部授權劃分，比如是否提報至董事會討論、或授權董事長決定，要依公司章程及內部作業規範等規定辦理。

因此，林志吉指出，董事間的爭議，應透過董事會議事程序提案討論以釐清相關疑義。

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另針對週刊報導提到國票金召開董事會前會，林志吉表示，是否有會前會，或會前會性質屬於公司正式內部作業程序或部分董事間單純私下意見交流，宜由國票金自行釐清並妥善向各董事溝通說明。

國票金今天則發布聲明澄清，針對重要議案，若需向董事溝通、辦理說明會及座談會等，都會通知召集所有董事，應提至董事會決議事項，也依法定程序召集董事會討論，國票金各單位部門或經營層從未通知或召開過7人董事會前會。（編輯：趙蔚蘭）1120216