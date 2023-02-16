蔡明興：今年景氣變數多 對金融業仍是挑戰的一年

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（中央社記者謝方娪台北16日電）展望2023年，富邦金控董事長蔡明興認為，通膨仍相對高漲，供應鏈在慢慢恢復中、看起來需求稍微下降，景氣變數仍多，對金融業應仍是非常挑戰的一年。

蔡明興今天出席「2023生策年會」，他接受媒體聯訪時表示，今年景氣變數仍很多，通膨仍相對高漲、供應鏈在慢慢恢復中，看起來需求稍微下降；另利率、匯率及股市都仍不穩定，對金融業而言，看起來應該還是非常挑戰的一年。

至於北富銀從國泰世華銀手中搶下好市多（Costco）聯名卡發卡權，蔡明興表示，富邦有一個很大的利基在於旗下有momo，不過如何讓線上及線下購物能夠結合，現在還在研究中。

蔡明興近日於富邦集團2023年度新春團拜中，也曾談到momo與Costco虛實整合的展望。

蔡明興當時表示，展望今年，富邦金擁有3個獨有利基，第一，北富銀即將合併日盛銀、富邦證即將合併日盛證，將分別帶來200萬名及150萬名新客戶，值得富邦去深耕開拓與服務。

第二，北富銀取得Costco卡，Costco卡有200多萬名優質客戶，在信用卡外能否帶動其他商機，如momo與Costco虛實整合等獨特優勢，值得富邦深入發展。

第三，防疫險為富邦帶來新客戶，期待從理賠與承保過程中能深化提供更多服務。

蔡明興也指出，大家期待下半年景氣會較為好轉，但上半年仍然艱辛、風險仍高，必須格外謹慎以對。（編輯：趙蔚蘭）1120216