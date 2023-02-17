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外資賣超116.89億 調節航空、敲進面板和金控股

2023/2/17 17:40
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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）台股今天下跌70.8點，收在15479.7點，失守15500點和10日均線。外資今天賣超航空、買超面板和金控股。法人表示，下週外資在台股推升力道可能趨緩，觀察內資和中小型股表現。

台股加權指數今天終場下跌70.8點，收在15479.7點，成交值新台幣2100.95億元。三大法人自營商賣超15.35億元，投信買超10.36億元，外資及陸資賣超116.89億元，合計賣超121.88億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加632口至14214口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1554口至17490口。

觀察外資買賣超個股，根據台灣證券交易所統計，面板雙虎群創和友達，以及國泰金、開發金、富邦金、台新金等金融股，成為外資青睞標的，外資買超前3大個股群創、友達、國泰金，分別買超約4.75萬張、2.09萬張、1.29萬張。

至於長榮航、元大台灣50反1、華航、國泰智能電動車則遭外資賣超，分別遭賣超3.21萬張、2.97萬張、2.55萬張、1.68萬張。外資今天賣超台積電9078張。

展望外資動向，兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪表示，美元指數近期回升，外資對新興市場股市看法轉趨保守，預期今年起至2月外資回補行情，可能在2月底告一段落，下週外資在台股推升力道可能趨緩，主要觀察內資和中小型股表現。（編輯：趙蔚蘭）1120217

#台股
#友達
#國泰金
黃國偉
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