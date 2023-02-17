房仲：去年第3季新增房貸期數291個月 再創新高

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（中央社記者潘智義台北17日電）內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第3季新增房貸貸款期數再創新高，達291個月。信義房屋指出，面對這波房價大漲，購屋人只能拉長貸款年限，才能追上不斷走揚的房價。

信義房屋發布新聞稿指出，去年第3季台中、台南、高雄與新竹縣，房貸期數都超過300期，30年期房貸正成為市場主流。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這一波房價能夠持續大漲，30年期房貸是重要的關鍵資金力量，使用30年期房貸可以降低每月的還款負擔，同時也能提升買方對於房價的負擔能力，以前20年期房貸是市場主流，現在已經是30年期房貸當道。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第3季的房貸期數全國為291期，約24年又3個月，房貸期數再創歷史新高。目前房貸期數超過25年300期的區域包括台中市、台南市、高雄市、新竹縣。

曾敬德推估，可能上述區域的新成屋數量較多，購屋人的年紀較為年輕，會偏向使用30年期房貸，以降低每月的房貸負擔，至於房貸期數最短的反而是房價最高的台北市，應該不是銀行不願意放貸，可能購屋人的能力較佳與年紀較大，不想負擔太久的房貸。

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他說，2016年平均房貸期數都在241至245期，之後一路走高到291期，以同樣月付款新台幣5萬元試算、利率2%，20年期房貸可以申貸千萬元，30年期則可以貸到1370萬元，無形中可多增加約370萬元的購買力。

曾敬德表示，房價上漲過程中，購屋人持續使用長年期房貸，加大財務槓桿才能追上房價，甚至搭配寬限期降低初期負擔，尤其利率4連漲後，加上生活開銷因通膨而增加，民眾也會感受到每月支出明顯增加。（編輯：張均懋）1120217