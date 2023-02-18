永冠風機鑄件需求旺 台中港新廠獨家供應國產供應鏈

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鑄件大廠永冠-KY預期，全年出貨目標超過20萬噸，台中港新廠今年起獨家供應國產離岸風電機組大型鑄件，預計獲利可再提升。

永冠-KY今天透過新聞稿指出，俄羅斯與烏克蘭戰爭後，全球各國加速能源自主性要求，帶動永冠-KY風電產品今年需求轉旺，此外，在全球離岸風機大型化趨勢下，針對目前主流10MW風機鑄件，永冠-KY具備相關生產能力。

永冠-KY去年合併營收新台幣93.84億元，較2021年增加4.87%，創歷史新高，去年出貨量19.2萬噸，是歷史次高，其中能源類占營收比重約46%、注塑機與產業機械各占26%與28%。

永冠-KY並指出，永豐金證券主辦境內第4次無擔保可轉換公司債「永冠四」，已完成債款募足作業，將於20日在櫃檯買賣中心正式掛牌。

永冠四共發行15000張面額新台幣10萬元債券，募集總金額15.63億元，永冠-KY指出，此次募集後，可節省公司利息支出約5112萬元，增加營運資金約6300萬元，有利健全財務結構。（編輯：楊凱翔）1120218