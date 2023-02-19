星宇拿下航空股王 法人：開闢北美航線搶中轉商機

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（中央社記者賴言曦台北19日電）星宇航空過去一週股價狂飆，17日收盤價超車華航、長榮航，成為近期股市熱門話題。法人分析，星宇航空進軍北美航線，顯示其營運策略鎖定中轉商機，但如何與在相關領域耕耘多年的航空雙雄作出市場區別，需要觀察。

全球跨境旅遊需求大增，星宇首條北美航線將在4月26日開航，並從2月14日起開放訂位，相關題材激勵星宇航空本週股價高點至新台幣33.6元，累計5個交易日強漲逾7成，成交值達77.2億元。

另以星宇航空17日收盤價為33.55元來看，股價也已超越華航的21元及長榮航的29.30元，成為航空股王。

星宇航空創辦人為長榮集團創辦人張榮發4子張國煒，2019年10月底迎來首架飛機後不久即遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊。但在去年邊境陸續解封後，營運開始向上衝刺，今年1月總營收較去年同期成長12倍，其中客運營收更年增24倍。

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陸委會日前宣布20日起開放港澳居民來台自由行後，除了對港澳線的華航、長榮航而言是好消息，對於有飛澳門的台灣虎航、星宇航空也是一大利多。

但法人認為，據交通部民用航空局去年12月公布的各家航空公司今年第3季營運概況，星宇航空累計虧損已達111億元，另星宇航空拓展北美航線，顯示營運策略鎖定中轉商機，但國內華航、長榮航在相關業務已耕耘多年，因此如何做出區別性並爭取消費者支持，需要觀察。（編輯：潘羿菁）1120219