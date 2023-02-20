特定工廠申請移工受阻 蔡其昌召開協調會提解方

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對於許多申請特定工廠登記中的廠商，面臨聘僱外勞及延聘等問題，立法院副院長蔡其昌（立者）20日邀集相關單位舉行協調會，盼讓廠商能直接向行政機關表達心聲及詢問相關問題。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月20日

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）對於許多申請特定工廠登記中的廠商，面臨聘僱外勞及延聘等問題，立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位召開協調會，希望妥善解決業者問題，創造經濟產能，共創雙贏。

蔡其昌在會中表示，近來時常接到民眾陳情，許多申請特定工廠登記中的廠商，面臨聘僱外勞及延聘等問題，亦即當特定工廠積極辦理工廠合法化申請時，必須接受政府各單位檢查，以達到安全目標。

蔡其昌指出，而這些檢查包含公共安全檢查、消防安全設備檢修、工作環境安全等規定，以作為可申請移工的前提，卻遭遇建築公安檢查及消防檢查時，常因文書資料規定繁瑣、曠日廢時的困境，致使廠商無法及時聘僱或延聘移工，導致中小企業嚴重缺工影響生產線，進而影響總體經濟發展及表現。

為此，蔡其昌今天邀集勞動部勞動力發展署、消防署、營建署及台中市政府都發局、經發局、勞工局、消防局等單位，與廠商、民眾召開協調會，台中市議員施志昌、楊典忠、王立任也到場關切。

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透過協調會，蔡其昌說，讓廠商能直接向行政機關表達心聲及詢問相關問題，也讓行政機關更貼近了解實務執行的狀況，期盼透過座談會解決中小企業困境，並即時反映雇主需求，同時保障勞工權益，以創造經濟產能，共創雙贏。

此外，會中有業者還提出AB廠核定外勞人數問題、臨登工廠轉特登工廠、外勞逃逸後6個月才能改聘的問題等，蔡其昌也一一請各單位說明及提出意見，盼各單位妥善處理業者所提問題。（編輯：陳仁華）1120220