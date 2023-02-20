研調：電視面板2月部分上漲 3月全面漲價

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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技今天公布，2月下旬電視、筆電面板持平，液晶顯示器部分尺寸仍跌；不過，非主流品牌採購電視面板價格已開始上漲，3月電視面板將全面漲價。

集邦發布新聞稿指出，電視面板可望在3月全面上漲，旺季來臨前電視面板價格將回到現金成本，意味著將不必賠錢出售。

集邦分析，待時序進入3月，中國品牌將持續進行618及北美亞馬遜會員日（Prime Day）促銷備貨，可望帶動全尺寸電視面板價格上漲；32吋到55吋漲幅可達3至5%，65吋漲7至9%。預期這波價格大幅調升，電視面板價格可望於下半年電視旺季備貨前重返現金成本。

集邦科技研究副總經理范博毓指出，考量目前處於淡季，需求仍偏弱，加上面板廠在液晶顯示器（Monitor）價格策略仍未趨向一致，2月下旬仍有下跌空間；不過，跌勢已明顯收斂，2月21.5吋以下報價可持平，但23.8吋、27吋仍較1月下跌0.1美元。

范博毓指出，筆電面板需求同樣處於疲弱狀態，雖然部分品牌的確在第1季起陸續增加面板採購量，但增量並不多。另外，面板廠在嚴控稼動率的前提下，也不願在價格上多讓步，因此2月筆電面板依然持平。

集邦指出，第2季開始中國品牌將進入上半年大型電商促銷618備貨時期，中國防疫新措施預期將有助於活絡今年中國內需經濟發展，品牌將同步大舉進行促銷盛事；加上6月亞馬遜（Amazon）將如期舉辦會員日（Prime Day）活動，預期會順勢帶動第2季電視出貨量達4564萬台，季成長8.7%，是自2015年後同期成長幅度最高的季度。

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集邦表示，供應端隨著面板廠有秩序的控制生產，需求端受到市場預期在電視面板價格即將落底。雖然國際品牌仍受到歐美市場需求不明確而嚴格控管採購量，但這波加單需求除了中國品牌外，代工廠和小品牌也跟進，整體電視面板供需轉趨緊俏，促使非主流品牌2月電視面板價格漲勢確立。

其中，大尺寸65吋電視面板嚴重虧損，2月率先反彈2至5美元；50吋和55吋受到LG Display（LG顯示器）去年底產能收斂，供應更加集中緊縮，2月同步上漲1至3美元。由於目前主流品牌需求仍低迷，和面板廠在2月漲價一事尚未達成共識，使得市場首次出現非主流品牌領漲的現象。（編輯：張良知）1120220