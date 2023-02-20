3月電價審議會 商總建議高收入族群納調漲對象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部將在3月召開電價費率審議會，電價是否調漲備受關注。商總理事長許舒博表示，電價若調漲，幅度不宜過大，建議可將高收入族群納入調漲對象，但應避免衝擊底層民生經濟。

八大工商團體今天赴總統府，向總統蔡英文拜晚年，並從產業、能源、國際經貿等面向提出建言。這是內閣改組後，工商團體負責人首次與總統見面共商經濟課題。

針對再生能源政策，許舒博表示，工商協進會建議必要時延役核能。許舒博轉述，總統在會中表示，在經濟部掌控之下，台灣不會缺電；但他表示，總統並沒有保證電價不會調漲。

至於電費是否調漲，許舒博認為，漲幅不宜過大，不過可以擴大調漲對象，特別是經濟收入較高的高端族群；他不贊成調漲底層族群的電價，例如餐飲、小吃鋪等店家，因為若調漲，小資族或外食族將首當其衝。

工總理事長苗豐強在會中針對台灣社會面臨高齡化、人力資源缺乏等挑戰，提出能源穩定、建設台灣為區域運籌中心，以吸引國際人才等主體性經濟戰略。工總秘書長陳益民接受中央社記者電訪時表示，苗豐強認為今天會見總統，溝通氣氛很好，總統也具體回應工總的建言。

觀察全球市場，許舒博指出，受到國際消費市場萎縮、升息等影響，上半年外銷疲弱，國際半導體產業進入寒冬，預期下半年才會回溫。

由於外貿景氣低迷，許舒博認為，單靠內需無法支撐國內經濟，建議陸委會開放國門讓更多觀光客來台勢在必行。

許舒博也提到，現在許多國家雖和台灣沒有邦交，但關係越來越密切、需求增加；很多外賓拜會總統時都談半導體，但總統認為，台灣不是只有半導體，希望更多台灣產業可以拓展、行銷國際。（編輯：張良知）1120220