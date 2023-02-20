印度電子展 台達電節能新產品提高台灣能見度

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印度ELECRAMA 2023電子展在德里衛星城市大諾伊達（Greater Noida）舉行，駐印度代表葛葆萱（中）20日參觀台達電展館，聽取台達電全球事業營運執行副總裁尹鏇博（左）和台達電印度區總裁林正彬（右）解說新產品。中央社記者林行健大諾伊達攝 112年2月20日

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（中央社記者林行健大諾伊達20日專電）台達電今天在印度ELECRAMA 2023電子展，發布綠能電動車充電站和VP3000系列節能變頻器2套新產品，協助印度推動環保與節能之際，提高台灣在印度工業界的能見度。

ELECRAMA號稱是全球最大的電能及應用電子產品展，每兩年舉辦一次，今年邁入第15屆，18日至22日在德里的新興衛星城市大諾伊達（Greater Noida）舉行，有1000多家印度及國際廠商參展。

中華民國駐印度代表葛葆萱今天偕同經濟組長陳郁淇、科技組長王金燦及多位祕書，前往參觀台達電展區，並與台達電全球事業營運執行副總裁尹鏇博、台達電印度區總裁林正彬，共同為新產品剪綵。

綠能電動車充電站又稱微電網架構電動車充電基礎設施，整合充電站、儲能系統、太陽能逆變器及電動車充電基礎設施管理系統，形成一個「微電網」，為電動車提供清潔與穩定電力。

VP3000系列則是功率達630kW，可將諧波降至35%，廣泛應用於空氣調節系統（HVAC）、水泵、壓縮機等流體領域的開環變轉矩標準變頻器。

林正彬向中央社表示，台達電深耕印度20年，2014年擴大投資，以做到符合印度需求的產品開發、設計、生產與服務理念，成功開拓印度市場，目前通訊電源在印度市場占有率已達最高。

他說，這次在展場推出的微電網架構電動車充電基礎設施，有助於加速印度的交通低碳轉型，全新VP3000系列變頻器及其他創新的工業自動化產品，相信也能幫助印度的智慧製造再進化。

此外，展區還展出整合先進機器視覺能力的六軸垂直關節機器人工作站，以及其他涵蓋交通運輸、工廠製造、建築、通訊及資料中心等領域全面方案，吸引許多潛在買家詢問。

台達電在印度與許多電動車充電基礎設施業者，如TATA Power、Bangalore Electricity Supply Company Ltd.（BESCOM）、BPCL等，以及眾多代工生產廠商均有合作，參與印度電動車充電基礎設施的部署。

其他多家台灣廠商，包括逸陞機械、高柏科技和專順電機等也參加本屆展覽，葛葆萱等人參觀部分台灣廠商的展區。

葛葆萱說，印度近幾年經濟蓬勃發展，將是台灣廠商未來重要的發展市場，歡迎更多台灣業者能善用參展機會，把自家產品推銷到印度。（編輯：陳惠珍）1120220