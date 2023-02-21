印媒：鴻海Vedanta合資半導體廠 將落腳古茶拉底省

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度的財經媒體今天引述消息人士報導，鴻海與印度跨國集團Vedanta設立的合資公司決定，計畫中的半導體及顯示玻璃廠將設在印度總理莫迪家鄉古茶拉底省的特別投資區。

印度「經濟時報」（The Economic Times）去年9月報導，鴻海與Vedanta的合資公司與古茶拉底省（Gujarat）省政府簽署備忘錄，同意投資195億美元（約新台幣5925億元）設廠，生產半導體晶圓及顯示器。

「經濟時報」昨晚引述未具名的「高層省政府官員」報導，半導體晶圓及顯示器的製造工廠將設在多雷拉特別投資區（Dholera Special Investment Region），印度中央政府對投資計畫的審核已進入後期階段。

多雷拉特別投資區位在莫迪（Narendra Modi）的家鄉古茶拉底省（Gujarat），是「德里-孟買投資走廊」的一部分，被印度政府列為模範招商特區，號稱擁有印度最完善的基礎設施及友好的投資環境。

古茶拉底省位在印度西部，多雷拉特別投資區在古茶拉底省最大城阿默達巴德（Ahmedabad）西南方約120公里。

Vedanta半導體與顯示器事業部全球董事總經理赫巴（Akarsh Hebbar）去年10月曾向中央社記者表示，與鴻海正著眼在多雷拉（Dholera）落腳，第一期預定廠區400英畝。

赫巴當時說，希望工廠能在2025年或2026年投入運作，生產28奈米12吋晶圓，初步每月可產4萬顆，一年後即可全速生產。

鴻海與Vedanta合作生產半導體的消息傳出後，由於相信可創造10萬個就業機會，印度許多地方提出各種優惠條件，爭取前往設廠。

「經濟時報」報導，設廠計畫很可能將獲得古茶拉底省可觀的優惠與獎勵，包括建廠用地頭200英畝（約80.9公頃）給予75%購買補助、印花稅100%退還以及低廉水電費等。（編輯：郭中翰）1120221