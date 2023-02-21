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美股休市 法人：台股站回均線籌碼面中性偏多

2023/2/21 08:20
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（中央社記者吳家豪台北21日電）美股20日因華盛頓誕辰紀念日（Washington's Birthday，又稱總統日）休市1天；法人指出，台股加權指數站回所有均線之上，籌碼面中性偏多，後續可觀察電子類股走勢。

俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿1週年，美國總統拜登（Joe Biden）20日在未事前宣布的情況下到基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），宣布將增援烏克蘭5億美元，增添國際情勢不確定性。

台股20日早盤開低後出現拉抬力道，金融類股盤中漲幅近1%、創波段新高，電子類股出現反彈，終場加權指數上漲71.53點，收15551.23點，收復5日、10日均線，漲幅0.46%，成交金額新台幣2083.68億元。3大法人合計賣超19.76億元，其中外資及陸資賣超23.54億元。

光學鏡頭廠大立光董事會通過去年下半年每股配發現金股利46元，訂於3月19日除息交易日，3月24日為除息基準日，4月14日為現金股利發放，配發金額創半年配息制以來新高紀錄。

生活百貨業者寶雅去年營收年增11.5%、來到194.8億元，稅後每股盈餘20.26元；每股擬配發現金股利23.9元、股票股利每股0.1元，合計24元的股利。

法人表示，台股加權指數反彈，站回所有均線之上，籌碼面呈現中性偏多，金融股率先突破前高，後續若電子股漲勢擴大，指數有望再創波段高點。（編輯：郭無患）1120221

#台股
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