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德微去年賺逾1股本 每股擬發6.7元股利

2023/2/21 09:49
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（中央社記者江明晏台北21日電）二極體大廠德微科技2022年每股盈餘10.26元，賺逾1個股本，也創下營運新高。董事會通過擬分派每股股票股利1.3元及現金股利5.4元，共計6.7元，激勵德微今天股價勁揚逾5%。

德微科技董事會通過2022年合併營收新台幣21.77億元，年增6%。營業毛利率較2021年同期增加4個百分點，從33%上升至37%；營業利益率年增3個百分點，從17%上升至20%；稅後淨利率從16%增至21%。換算每股稅後盈餘10.26元，較2021年的7.36元成長39%。

德微表示，2022年賺逾1個股本，順利達成2021年底法說會中揭露的挑戰目標，主要的營收貢獻與獲利成長來自車用電子與工控等產品，帶動周邊零組件二極體與分離式元器件應用面需求。

德微董事會通過2022年度擬分派每股股票股利1.3元、現金股利5.4元，共計6.7元，預計在今年股東會通過後照案實施。目前德微實收資本額為4.44億元，在配發每股股票股利1.3元後，公司股本將達5.02億元。

德微指出，今年盈餘分配策略是扣除資本公積10%後，約7成的獲利分享予股東，剩餘的3成因應未來營運擴張需要較多營運週轉資金所需。德微今天股價勁揚逾5%，來到277元高點。

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展望2023年，德微表示，將引進全新自動化設備、專攻車用及IPC工控領域，正式從二極體廠走向以生產車用及IPC工控等高階產品應用為主的IDM廠，可望自今年起逐步展現成效。由於新設備均以高度自動化為主，預期將可節省人力、精簡廠房空間、節約6成電力需求，有利於公司執行減碳計畫。

隨新設備到位加入量產，德微看好整體產線走向高值化，2023年將正式邁入高階IDM分離式元器件整合供應商領域，將推動德微業績自2024年起連續3年邁入新一波高成長。（編輯：楊蘭軒）1120221

#德微科技董事會
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