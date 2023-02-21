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台立合作升溫 立陶宛經創次長：同船共度動盪年代

2023/2/21 12:15（2/21 12:36 更新）
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經濟部投資業務處21日舉辦「前進中東歐－立陶宛投資商機說明會」，經濟部次長陳正祺（右3）表示，立陶宛是重要的雷射供應國，可和台灣半導體、生技等高科技等產業合作。右2為立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯（Karolis Zemaitis）。中央社記者曾智怡攝 112年2月21日
經濟部投資業務處21日舉辦「前進中東歐－立陶宛投資商機說明會」，經濟部次長陳正祺（右3）表示，立陶宛是重要的雷射供應國，可和台灣半導體、生技等高科技等產業合作。右2為立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯（Karolis Zemaitis）。中央社記者曾智怡攝 112年2月21日
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（中央社記者劉千綾台北21日電）台灣和立陶宛在高科技、雷射產業交流將更進一步，立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯（Karolis Zemaitis）今天表示，台立是「同在一艘船」的商業夥伴，將攜手共度現今的動盪年代，「我保證這艘船會跑得快，也能走得遠」。

經濟部投資業務處今天舉辦「前進中東歐—立陶宛投資商機說明會」，經濟部次長陳正祺致詞時表示，立陶宛去年出現第3家獨角獸企業，擁有全世界最高的獨角獸產品資本，顯示立陶宛新創蓬勃。

陳正祺提出數據，立陶宛創業公司價值從2016年的120億歐元成長390%，到2021年460億歐元。風險投資也持續增長，從2020年的5億歐元增長到2021年的17億歐元。

陳正祺說，台灣企業和貿易商正在中東歐建立製造基地，根據統計數據，截至去年底，台灣企業已在中歐和東歐國家總投資額達16億美元，其中包括鴻海及華碩。

澤麥提斯2度訪台，他致詞時表示，「我們是朋友，也是夥伴」，並盼望台立企業有更多商業上的實質合作。

面對動盪的年代，澤麥提斯提到，立陶宛人將合作夥伴視為「同一艘船上」，台灣和立陶宛對於自由、民主有共同的政治願景，也擁有來自產業界專家；他說，「我保證這艘船會跑得快，也能走得遠」。

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陳正祺會後接受媒體訪問表示，立陶宛是重要的雷射供應國，可以和台灣半導體、生技等高科技產業合作，應用非常廣。他指出，台立昨日簽署雷射合作備忘錄之後，將在工研院設置展示中心，會有工程師、機器駐點，供雙方業者進行深度合作。

對於台立之間其他合作的可能，陳正祺表示，將來會一步步來進行，台灣同時協助培訓立陶宛的半導體人才；他相信，台灣和立陶宛的合作是開啟進入歐盟大市場的門戶。（編輯：潘羿菁）1120221

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陳正祺
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