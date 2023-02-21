台股陷整理 法人：憂美聯準會恐加強貨幣緊縮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）台股今天開低震盪，盤中航運股資金由空運轉進海運，終場上漲11.77點，收在15563點。分析師表示，市場擔心美國聯準會加強貨幣緊縮，導致台股陷入整理，近期可能維持狹幅震盪走勢。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電話訪問表示，台股目前呈現休息格局，主要受到股神巴菲特（Warren Buffett）減碼台積電美國存託憑證（ADR）的短線影響，加上美國1月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）不如預期，市場擔心美國聯邦準備理事會（Fed）加大貨幣緊縮力道。

蔡明翰指出，去年的舊利空再度轉強，帶來短線漲多拉回的壓力，但壓回幅度不大，在電子權值股弱勢下，其他族群輪動轉強，短線以題材股為主。

觀察類股表現，蔡明翰表示，軍工股題材性比較大，但實質效益有限；人工智慧（AI）是長期趨勢，有實質利多，不過相關個股短線漲多，本益比較高，要留意拉回風險。

富邦投顧指出，通貨膨脹壓力未減，國際股市震盪，外在變數對台股影響偏中性；短線指數雖站回5日線15515點，但未過前高且量能觀望，預期大盤將維持近期狹幅震盪走勢。（編輯：張良知）1120221