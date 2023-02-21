宸曜布局海外拚彎道超車 美國晶片禁令影響有限

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（中央社記者吳家豪台北21日電）工業電腦廠宸曜科技今天舉辦法人說明會指出，儘管全球政經局勢不明確，卻是宸曜「彎道超車」的時間點，今年將加大投資美國、擴充中國子公司功能，並設立韓國辦事處；宸曜在中國市場應用偏向邊緣運算，受到美國晶片禁令的影響有限。

宸曜董事長暨總經理高明和表示，今年的確全世界政治與經濟局勢較不明確，但宸曜認為是「彎道超車」的時間點，將擴大對研發技術和先進技術的投資，加速車用低功耗邊緣運算平台等產品創新。

全球布局方面，高明和表示，宸曜在美國、中國都設有據點，今年將積極布局亞洲和歐洲，預計今年第2季在美國會進行比較大的投資，招募更多人員；另將擴充中國子公司功能，並預計3、4月設立韓國辦事處。

法人關注美國禁止高階晶片銷往中國的影響，宸曜發言人暨業務部副總經理藍林忠指出，美中貿易戰造成非常多產業受影響，中國占宸曜營收比重約19%到20%，雖然美國禁止高階繪圖處理器（GPU）晶片銷往中國，仍不會一昧禁止到讓美國企業深受其害。

藍林忠說，受到美國禁令影響的晶片，大部分用於雲端運算或訓練模型，宸曜在中國市場應用偏向邊緣運算，以中低階運算晶片為主，受到美國禁令的影響有限。

宸曜於2022年10月19日登錄興櫃戰略新板，2022全年合併營收達新台幣12.8億元，年增逾3成，創歷史新高，將於今年2月23日轉至興櫃一般板，使宸曜不再僅限合格投資人買賣，一般自然人也可進行交易。

宸曜旗下產品以強固型無風扇寬溫工業電腦為最大宗，占比為40%；其次為人工智慧（AI）邊緣運算工業電腦和垂直市場應用電腦，分別占19%和17%。這3大類產品的毛利率皆穩定維持在40%以上。

宸曜營收分布以美洲占比30%最高，主要應用於AI自動化和半導體檢測設備；歐洲區域營收占比29%次高，主要應用領域為自動化設備和工業車輛AI應用。（編輯：趙蔚蘭）1120221