更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型
國際

俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴 加速能源綠色轉型

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻
國際

戰爭撕裂俄羅斯社會掀世代衝突 年輕人反戰與長輩鬧翻

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19疫苗未來規劃每年打1劑 65歲以上高風險族群2劑
首頁 / 產經

友達攜手中美晶 強化台灣在地綠色能源供應鏈

2023/2/21 16:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北21日電）看準龐大綠能商機，及政府續推的再生能源政策，中美晶與友達光電今天宣布，共同簽署長期電池供應合約，中美晶將為友達太陽能模組供應大尺寸高效能的M10太陽能單晶PERC電池。

友達發布新聞稿指出，與中美晶雙方的合作將強化台灣的能源本土產業鏈，透過在地供應共同打造高品質及高效能的太陽能產品。期待發揮最大的垂直整合效益，一起搶攻再生能源轉型商機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

友達說明，長期深耕台灣及海外能源市場，其高品質的太陽能模組的關鍵元件，高效太陽能單晶電池便是由中美晶生產。為滿足友達光電大尺寸高效單晶電池的強勁需求，中美晶已搶先於2022年完成全新產線M10兼容G12的擴產計畫，平均效率將可達台灣業界最高的23.5%。

上述產品可靠度如光衰、熱光衰等，皆符合友達、台灣及國際的各項標準規範，並且可在未來持續推升平均效率，同時也呼應政府的能源轉型政策，與全球太陽能產業接軌。（編輯：黃國倫）1120221

#友達
#中美晶
#台灣
友達
友達旗下創利空間 助一銀布建數位公播系統疫情紅利消退 友達去年每股虧2.39元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族