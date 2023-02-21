友達攜手中美晶 強化台灣在地綠色能源供應鏈

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（中央社記者潘智義台北21日電）看準龐大綠能商機，及政府續推的再生能源政策，中美晶與友達光電今天宣布，共同簽署長期電池供應合約，中美晶將為友達太陽能模組供應大尺寸高效能的M10太陽能單晶PERC電池。

友達發布新聞稿指出，與中美晶雙方的合作將強化台灣的能源本土產業鏈，透過在地供應共同打造高品質及高效能的太陽能產品。期待發揮最大的垂直整合效益，一起搶攻再生能源轉型商機。

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友達說明，長期深耕台灣及海外能源市場，其高品質的太陽能模組的關鍵元件，高效太陽能單晶電池便是由中美晶生產。為滿足友達光電大尺寸高效單晶電池的強勁需求，中美晶已搶先於2022年完成全新產線M10兼容G12的擴產計畫，平均效率將可達台灣業界最高的23.5%。

上述產品可靠度如光衰、熱光衰等，皆符合友達、台灣及國際的各項標準規範，並且可在未來持續推升平均效率，同時也呼應政府的能源轉型政策，與全球太陽能產業接軌。（編輯：黃國倫）1120221