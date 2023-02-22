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王品求職人潮大增4成 高年級服務生緩解缺工

2023/2/22 10:23（2/22 11:26 更新）
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王品集團表示，積極協助中高年級生續留、返回職場，透過門店職務、流程再設計，安排中高齡員工合適的工作內容。（王品提供）中央社記者江明晏傳真 112年2月22日
王品集團表示，積極協助中高年級生續留、返回職場，透過門店職務、流程再設計，安排中高齡員工合適的工作內容。（王品提供）中央社記者江明晏傳真 112年2月22日
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（中央社記者江明晏台北22日電）餐飲業春燕來了，王品集團最新統計，2月初收到履歷數，比較過年前增幅超過40%，且已有不少「哥姊級」的中高年級服務生加入集團，較去年同期成長逾6成，有望成為缺工解方。

餐飲業復甦，對人力需求日益龐大，2023年上半年王品集團釋出500名職缺，以鍋物、鐵板燒為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，薪資水準以鐵板燒品牌為例，儲備主廚起薪新台幣4萬元，若通過培訓考核晉升，月薪上看6萬5000元。

王品集團最新統計，相較於過年前，2月初收到履歷數增幅超過40%，其中多數都有工作經驗，還有不少是其他餐飲業者員工轉職。

2023年王品集團預計在台灣新開30家至50家店，王品表示，除了祭出更優渥薪資，集團積極推動多元用工，希望招攬二度就業、外籍生及中高齡員工加入。

擁有近20年餐飲資歷的王德健從王品集團重新出發，挑戰儲備店長的職務。王德健來自馬來西亞、今年37歲，曾經在新加坡的餐飲集團做過副主廚，也在全球知名餐旅企業擔任VIP管家，專門服務各國名流貴紳或王族，婚後定居台灣南部的他，目前在聚日式鍋物高雄澄清文衡店擔任值班襄理，經過12個月密集培訓，若通過考核晉升，未來如果當上店長年薪有望破百萬元。

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高年級服務生也在王品發光發熱，57歲的沈和平兩年多前成為和牛涮林森北店員工，穩定出勤、責任心重及良好的學習心態，成為門店營運重要戰力，像他一樣的「哥姐級」員工在王品集團逐年增加，統計至2月中，王品集團門店中高齡員工達251人，較去年同期成長逾6成，六都中以雙北地區，中高齡族群投遞履歷意願最高。

王品集團表示，積極協助中高年級生續留、返回職場，透過門店職務、流程再設計，安排中高齡員工合適的工作內容，並配合政府計畫，採購推車、護腰等工作輔具，降低中高齡員工職場受傷的機率，同時還可以依夥伴的生活需求彈性排班。（編輯：楊凱翔）1120222

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