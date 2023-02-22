MWC展會27日登場 是德科技秀5G及6G測試方案

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）全球行動通訊大會（MWC）將於2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納登場，量測設備大廠是德科技（Keysight）將在現場展示5G與6G相關無線系統演進的測試解決方案。

是德科技今天透過新聞稿指出，5G應用展示內容包括5G RedCap相關物聯網、模擬低軌衛星（LEO）等非地面5G測試平台和解決方案、元宇宙裝置相關智慧自動化測試軟體、以及車聯網相關射頻（RF）測試等。

在5G綠能網路測試，是德科技將展示自動化射頻單元（RU）效能測試，以及具備智慧控制功能、遙測技術和電源管理功能的開放式無線電接取網路O-RAN（Open Radio Access Network）節能解決方案。

5G專用網路部分，是德科技將在MWC會場展示工業型探測器，可用於工業4.0主動監控，並推出實地測試和現場驗收測試儀器，以及可對空中介面進行全堆疊稽核的無線分析儀。

展望6G，是德科技也將展示整合6G與人工智慧（AI）/機器學習技術的模擬方案，以及因應6G開發的專有技術和量測科學內容。

是德科技指出，下一代6G行動通訊技術即將問世，有助提高頻寬利用率、資料傳輸速率，進而加速啟動新應用。6G發展趨勢下，全球各地也加緊部署5G增強功能，O-RAN技術的採用率也逐步提升。（編輯：楊蘭軒）1120222