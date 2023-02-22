台股終場下跌144點 收15418點月線失守
2023/2/22 14:22（2/22 14:36 更新）
台北股市22日開低走低，收盤跌144.23點，為15418.77點，跌幅0.93%，成交金額新台幣2390.05億元。中央社記者謝佳璋攝 112年2月22日
（中央社記者潘智義台北22日電）美國升息疑慮再起，俄羅斯祭核武威脅，美股4大指數重挫。台股今天一度大跌逾200點，盤中跌勢收斂，終場下挫144.23點，以15418.77點作收，15400點失而復得，跌破月線約15451點。
加權指數今天終場收在15418.77點，下跌144.23點，跌幅0.93%，成交值新台幣2390.05億元，8大類股僅營建類股上漲。
晶圓代工龍頭台積電收在507元，下跌1.74%；蘋果光學鏡頭供應商大立光今天下挫，收在最低2210元，跌幅2.21%；鴻海董事長劉揚偉21日啟程前往鄭州廠視察廠務，穩定供應鏈，今天股價收102元，下挫0.49%。
貨櫃三雄高配息題材拉抬近日股價走高，今天回檔，長榮、陽明、萬海終場分別下挫1.61%、0.32%、1.03%。
華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，美股重挫拖累今天台股走勢。在新台幣貶值，外資賣台股情況下，近日指數恐暫時陷入整理。
儲祥生指出，美國10年期公債殖利率高達3.9%，創今年新高，股市難免有壓力，台股後續走勢仍看美股臉色。選股可留意重電、智財權概念股，貨櫃三雄業績沒利多，近日股價走揚因股價淨值比較低。（編輯：楊蘭軒）1120222
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