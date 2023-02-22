外商熱衷投資半導體 歐洲商會調查人才需求龐大

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（中央社記者曾智怡台北22日電）儘管全球景氣轉弱，就業市場供過於求，歐洲商會今天和華德士發布「2023數位薪資調查」指出，台灣是半導體產業領導者，外商仍熱衷在台投資，長期來看存在龐大技術人才需求，包括電動汽車應用、5G基站等領域。

歐洲商會今天和徵才諮詢公司華德士共同發表「2023數位薪資調查」。

華德士指出，面對經濟環境的不確定性和加密貨幣市場的低迷，美國科技產業歷經一連串的大規模裁員，台灣科技產業由於需求減少、供應過剩以及過去幾年的卓越成長，2023年可能會進入一個週期性的衰退，導致招募市場趨緩。

儘管如此，華德士表示，台灣是半導體領域的領導者，外國科技公司仍然熱衷在台投資，因此長期而言，將會有很強大的技術人才需求，包括電動汽車應用、雲端/企業伺服器和5G基站等領域。

華德士進一步分析，市場需求量最多的技能包括軟體開發、網絡安全、軟體與IT行業的DevOps/SRE（網站可靠性工程），以及半導體產業的類比設計、數位設計和設計驗證等。

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根據調查，預計將有78%的軟體、半導體和IT專業人員，以及65%的電子產品和工業專業人員有機會加薪。此外，85%的雇主對於招募所需領域技能短缺的現象感到擔憂。

華德士台灣總經理文岳翰（John Winter）表示，台灣的就業市場依然是求職和投資的首選目的地，今年嚴重的人才短缺，以及疫情所驅動的工作場所轉型挑戰將繼續存在，同時伴隨經濟不確定性和成本上升；對公司來說，需更加重視員工價值主張、加強企業文化，並使招募策略更具包容性，確保獲得和留住企業所需人才。（編輯：張均懋）1120222