美股多收黑 分析師：台股輪動等待權值股表態

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）美聯準會（Fed）持續升息抑制通膨陰霾不散，美股走勢震盪僅那斯達克收小紅。分析師認為，升息、戰爭、消庫存等不確定因素持續干擾，台股短線仍將跟著國際股市震盪，類股輪動格局，等待權值股表態。

美國聯邦準備理事會（Fed）公布上次會議紀要，在利率政策方針上幾乎沒有令人驚訝之處，但投資人仍保持謹慎，美股主要指數今天多收跌。道瓊工業指數下跌84.50點或0.26%，收33045.09點。標準普爾500指數下挫6.29點或0.16%，收3991.05點。那斯達克綜合指數上漲14.77點或0.13%，收11507.07點。費城半導體指數下滑13.87點或0.48%，收2892.39點。

分析師表示，台股月線15451點失守，再度逼近2月以來15400點至15600點的狹幅震盪區間下緣，雖然投信依舊站在買方，但在少了外資助拳下，台股走勢顯得有氣無力；不過，外資在台指期仍有近2萬口的未平倉多單，觀察美元是否走弱。

法人則指出，台股呈現資金輪動的態勢，從興櫃、航空、生技、觀光、重電等類股都出現資金著墨的痕跡，不過由於權值股未能表態，指數空間相對受限。

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT引領風騷，近期是投資圈的熱門話題，多家科技大廠也紛紛推出自家的AI系統。中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，AI時代下，加速了電動車、物聯網的發展，而AI的新應用則又帶動高效能運算（HPC）等新需求的持續成長，估計AI晶片在2023年將進入高成長期，短期仍處庫存去化期，半導體股走勢仍有所波動，但長期仍看好半導體產業鏈。（編輯：楊凱翔）1120223