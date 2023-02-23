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飯店股大啖解封 晶華強漲登300元大關

2023/2/23 10:12
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（中央社記者江明晏台北23日電）飯店股大啖解封商機，股價氣勢如虹，晶華1月營收年增逾3成，2月住房率已近80%，今天股價突破300元大關，盤中高點來到315元，遠雄來、夏都、寒舍、亞都也攻漲停。

受惠解封效應，飯店業者晶華1月合併營收新台幣6.93億元，月增7.11%、年增31.43%，創單月次高紀錄，1月住房率近75%，平均房價穩定維持在5300元以上，客房營收已恢復到疫情前的90%左右，而餐飲營收則創歷史新高，月增11%、年增28.52%，更較2019年同期高出13.79%，2月住房率已近80%，2至3月熱門日期的春酒場地幾乎一桌難求，第1季營收將增添強勁的營運動能。

晶華近月股價漲勢驚人，今天正式突破300元大關，盤中高點至315元，漲幅近7%，股價續創2015年7月以來新高。

在晶華登高一呼下，觀光股今天大漲2.5%，尤以飯店股最為強勢，國賓上漲逾7%、遠雄來、夏都、寒舍、亞都均漲停；餐飲股如漢來美食也一度大漲逾6%。（編輯：楊凱翔）1120223

#晶華
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