權證爆胖手指事件？證交所：尚無申報錯帳或違約交割

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（中央社記者賴言曦台北23日電）權證「滬深2X凱基26購02」昨天爆出天價280元交易100張，引發市場關注，不僅被稱「胖手指」，後續傳出為逃避稅手法，證交所今天表示，目前尚無申報錯帳或違約交割情事，已列為注意有價證券，提醒投資人交易風險。

至於報載投資人恐有涉及逃避稅或違反防制洗錢等規定情節，已洽請相關證券商應依相關法令及內部控制作業等規定，通報相關權責主管機關辦理。

權證「滬深2X凱基26購02」21日收盤價為新台幣0.1元，22日開盤後卻衝上280元，並成交100張後回落平盤，差額高達2800倍，終場以0.12元作收，振幅279900%，創下台股近年振幅之最，引發關注。

證交所今天透過新聞稿表示，監視作業發現「滬深2X凱基26購02」認購權證有異常成交情事，隨即依股市監視制度辦法規定，召開臨時監視業務督導會報會議，並依據證交所公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點規定，決議將該檔權證列為公布注意有價證券。

證交所指出，已就買賣雙方證券商投資人的開戶徵信、授信額度、委託買賣交易等相關作業進行瞭解，經查該筆交易目前尚無申報錯帳或違約交割情事，證交所將持續注意市場交易秩序，並提醒證券商及投資人交割風險。

證交所表示，至於報載投資人恐有涉及逃避稅或違反防制洗錢等規定情節，已洽請相關證券商應依相關法令及內部控制作業等規定，通報相關權責主管機關辦理，證交所將依內部控制規定，持續追蹤控管相關證券商後續辦理情形。（編輯：潘羿菁）1120223