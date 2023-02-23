外資：國巨集團業績拚1500億 台灣產能比重衝3成

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）被動元件大廠國巨營運備受關注，美系外資法人評估，國巨第2季起業績可溫和回升，國巨集團未來2至3年的年業績拚新台幣1500億元，長期目標增加台灣產能比重至30%。

觀察國巨今年營運，美系外資法人22日出具報告分析，第1季將是國巨表現谷底，第2季業績可望溫和回升，經濟大環境不佳以及庫存去化速度，仍是上半年被動元件市況下行的兩大風險。

若從客戶端來看，外資法人指出，國巨在中國的經銷商訂單能見度比直接客戶佳。

觀察主要產品線能見度，外資法人分析，由於個人電腦市況需求仍疲軟，國巨鉭質電容產品需求仍未改善，不過受惠車用和工控應用拉抬，國巨鉭質電容產品業績下滑幅度，較整體個人電腦市況下滑幅度緩和。

觀察庫存水位，外資法人指出，目前國巨集團庫存天數仍與去年下半年相當、大約130天左右，不過庫存絕對值正在下降中。

展望未來2至3年營運目標，法人表示國巨希望毛利率維持在40%、年營收達到新台幣1500億元的目標不變，未來國巨集團不排除透過繼續併購的方式，達到營運目標。

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觀察國巨集團因應地緣政治與供應鏈重組的策略，外資法人表示，目前國巨集團在中國產能比重約30%，台灣比重約20%，其他在墨西哥、日本、泰國、馬來西亞、波蘭、奧地利等產能比重合計約50%，長期目標國巨集團將增加台灣產能比重至30%，高雄新廠產能預估今年下半年或明年進入量產階段。

國巨日前表示，供應鏈庫存及終端需求持續調整中，且中國COVID-19疫情、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，審慎應對業績及營運展望。國巨包括車用、工控等利基型產品營收占比約75%，標準型產品占比約25%。（編輯：楊凱翔）1120223