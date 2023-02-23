台積電領軍高價股攻漲停 台股勁揚近200點收15615點

（中央社記者韓婷婷台北23日電）美股收黑無阻台股強彈力道，在台積電領軍，航運、觀光類股突破下，指數開高走高飆漲近200點，一次站回5日線、10日線、月線3條均線，多頭格局未遭破壞。



加權股價指數終場上漲196.64點、漲幅1.28%、收在15615.41點、成交值新台幣2491.27億元，化解昨天跌破月線的轉空危機，反倒以強勢的帶量長紅表態，站上2月以來震盪區間的上緣15600點，展現多頭企圖心。



遭巴菲特減碼的台積電站回5日線、收在518元，是穩住多頭軍心的最大功臣，加上鴻海、聯發科等電子權值股跟進，多頭指標半導體族群有創意、穎崴跟進漲停，更增添多頭柴火。

今天高價股漲勢凌厲，包括創意、緯穎、穎崴 、昇佳、材料-KY等均亮燈漲停，信驊、力旺、世芯-KY、譜瑞-KY、祥碩、聯發科等漲幅都過4%。



此外，航運、觀光也在重電族群休息下挺身而出，散裝航運更是一馬當先，裕民率先亮燈，帶動慧洋-KY強漲逾5%，貨櫃三雄長榮、萬海也有3%左右的漲幅；觀光股更是休息後再上，以飯店股寒舍最強，夏都同攻漲停價位。



分析師表示，台股以內資為首帶量強攻，外資雖在現貨市場呈現賣超，但在台指期持有近2萬口的未平倉多單，顯示心態也不看淡，雖美國聯邦準備理事會（Fed）仍不時傳出偏鷹言論，但在市場陸續消化後，外資是否重回台股，將決定指數是否有機會突破2月以來的狹幅盤整格局。（編輯：潘羿菁）1120223