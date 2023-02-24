兩大矽谷半導體廠商投資30億 擴大在台科研

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（中央社記者張欣瑜舊金山23日專電）台灣半導體優勢吸引國際大廠赴台研發投資，經濟部技術處長邱求慧今天說，「科林研發」與「益華電腦」估計未來3年投資新台幣30億元，擴大在台科研布局並帶動人才增聘。

邱求慧20日率團訪問美國矽谷，今天上午在加州聖荷西工業技術研究院北美公司召開記者會。

經濟部訪團此行主要拜會兩家灣區的國際大廠，包括半導體製程設備供應商「科林研發」（Lam Research）與電子設計自動化（EDA）軟體廠商「益華電腦」（Cadence）；EDA為晶片設計必備工具。

邱求慧說，訪問團與兩家半導體大廠就對台研發投資議題討論，兩家廠商表示未來3年將擴大對台布局，最快今年展開行動，估計投資金額至少30億元，至於在台投資據點，因商業考量暫不公開。

矽谷裁員潮持續發酵，「科林研發」1月宣布解僱全球7%人力，約1300名員工受影響。邱求慧認為這波科技業整頓對台灣人才衝擊不大，兩家半導體廠商赴台深化供應鏈合作，還將增聘研發人才，創造至少200個以上的就業機會，甚至進一步帶動生產製造方面人力需求。

邱求慧不諱言台灣半導體人才深具優勢，卻也面臨生育率下降等挑戰。

與會的工研院機械所所長饒達仁補充，科林研發全球約有2000名台灣員工，占整體人力10%到15%，為數眾多；隨著國際大廠擴大對台布局，台灣半導體學院培育出的人才將有所貢獻，相信就業機會最終會遠超過200個。

另外，對於最近聊天機器人ChatGPT引領的趨勢，邱求慧認為從商業角度來看，生產「AI特殊用途晶片」是台灣的強項，這股AI熱潮可視為一個機會。

訪團此行也參訪國家科學及技術委員會在史丹佛大學設立的「台灣科學及科技中心」（Taiwan Science and Technology Hub），邱求慧說此中心未來將扮演整合台灣各部會以及灣區各社團資源的角色，使台美科技合作更流暢。

記者會上，經濟部也宣布有5家赴矽谷移地訓練的新創團隊，已獲得與國際廠商進一步合作的機會，此外，今年5月也將選送優質法人新創團隊參與「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）。（編輯：郭中翰）1120224

經濟部矽谷訪問團在美國加州與電子設計自動化（EDA）軟體大廠「益華電腦」（Cadence）交流，討論深化在台供應鏈規模等議題。（經濟部提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 112年2月24日