鴻海投資Lordstown電動皮卡零件有問題 暫停生產交車

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海轉投資的美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors宣布，暫時停止生產和交車Endurance電動皮卡，主要是部分零配件有性能和品質問題。

Lordstown也向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）遞交文件，召回Endurance電動皮卡，以處理可能導致車輛駕駛時失去推進力的特定電力連接問題，預期將召回電動皮卡約19輛。

Lordstown於美國時間23日透過新聞稿指出，公司正在與供應商合作，進行根本性問題分析，並提出潛在解決方案。Lordstown表示，在特定情況下，方案可能包括零配件設計修改、翻新改進和軟體更新等。

鴻海集團先前正式取得Lordstown在美國俄亥俄州生產和裝配廠，確立在北美電動車生產基地。去年5月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始在俄亥俄州工廠展開電動車製造業務，廠區電動皮卡產線進入量產，曳引車產線預計在今年第1季生產。

鴻海當時表示，與Lordstown確定代工生產製造協議，Lordstown成為鴻海第1個量產的商用車客戶，除了在俄亥俄州工廠生產Lordstown電動皮卡車款外，鴻海也將供應部分零配件。

Lordstown在去年11月底宣布，Endurance系列純電動皮卡車獲官方批准，首批其中的第一批消費者訂購車款，已經從鴻海集團在俄亥俄州電動車廠區離廠並交車，陸續規劃有500輛電動皮卡從鴻海俄亥俄州電動車廠區交車給消費者。

鴻海去年11月上旬公告子公司投資1.7億美元（約合新台幣54.3億元）參與Lordstown私募有價證券。（編輯：楊蘭軒）1120224