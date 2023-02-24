敦泰估產品售價第1季落底 今年展望審慎樂觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹24日電）面板驅動IC廠敦泰董事長胡正大今天表示，產品跌價情況已趨近於停止狀態，預期今年第1季應為價格谷底，今年營運展望審慎樂觀。

敦泰下午舉行線上法人說明會，財務長張維杰說，隨著供應鏈庫存水位逐步下降，去年第4季部分產品急單湧現，客戶開始啟動長約出貨，出貨量明顯增加，季營收達新台幣33.6億元，季增41.8%。

張維杰表示，受市場積極去化庫存影響，產品面臨跌價壓力，第4季產品平均售價持續下滑，不過，在少了存貨跌價損失及呆滯損失影響，第4季毛利率回升至18.3%。

敦泰第4季啟動精實計畫，將資源聚焦在未來發展的主力產品，透過更好的管理制度減少不必要的開支，使得第4季營業費用降低，達到損益兩平，單季歸屬母公司淨利2954萬元，每股純益0.14元。

張維杰指出，2022年受俄烏戰爭、地緣政治及通膨等因素影響，終端市場不振，大陸因疫情嚴格管控造成消費需求疲弱，敦泰去年總營收大幅減少41%，至129.5億元。

因庫存偏高，且市場價格下滑，部分產品的淨變現價值已低於成本，敦泰在去年第3季提列一次性存貨跌價損失，導致營運由盈轉虧，全年歸屬母公司淨損19.12億元，每股虧損9.39元。

胡正大表示，第1季為智慧手機傳統淡季，今年農曆新年前又逢大陸解封後疫情擴散期，1月營收受到較嚴重影響。敦泰1月營收降至7.58億元，年減44.99%。

胡正大說，春節後訂單已有回暖跡象，顯示市場最壞情況已經觸底，第1季的表現將比預期好。只是客戶對市場仍存有疑慮，訂單都是急單、短單，能見度不高，預期第2季訂單能見度應可更明朗。

胡正大表示，產品跌價情況已趨近停止狀態，預期第1季應為產品價格谷底。全年營運展望審慎樂觀，除手機面板驅動IC需求可望回溫，車用產品出貨也將持續快速成長，車用產品營收將成長2位數百分比。

至於毛利率表現，胡正大說，不認為去年第4季毛利率18%會是常態，儘管影響的變數仍多，不過，將透過新產品推出，努力推升毛利率。

胡正大指出，手機用主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動IC產品尚在驗證階段，預期客戶產品驗證完成後，今年下半年可望進入量產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，敦泰積極與供應商協商，長約的問題已逐步解決，胡正大說，不僅沒有罰金，拉貨時間也可延長。他表示，晶圓廠有降價現象，去年第4季開始看到成本有一些下降，估計效益在今年第1季較明顯顯現，也有助推升毛利率。

至於來自中國廠商的競爭情況，胡正大說，中國廠商積極擴張，確實對台灣廠商造成壓力，敦泰將正面應對，提供好的服務、產品、規格因應來自全球的競爭。（編輯：張均懋）1120224