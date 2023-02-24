外資加碼面板調節鴻海 2月回補台股縮小至256億元

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台股今天上下震盪超過210點，終場收在15503.79點，下跌111.62點，外資今天加碼面板雙虎，調節長榮航、鴻海、欣興等。法人指出，外資2月回補台股規模縮小至新台幣256億元，3月美股行情和台股走勢，牽動外資布局動向。

限空令解除加上MSCI權重調整，台股今天走勢震盪，上下波動幅度超過210點，尾盤電子權值股下殺，大盤最後一筆爆出480億元沉重賣壓，終場台股加權指數股下跌111.62點，收在15503.79點，成交值新台幣2861.62億元，加計盤後2891.56億元。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超89.12億元，其中自營商賣超20.42億元，投信買超11.7億元，外資及陸資賣超80.4億元。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，面板雙虎友達和群創、代工廠緯創、新光金、航運陽明這5檔，成為外資今天青睞前5大標的，分別買超2.84萬張、1.67萬張、1.18萬張、1.14萬張、1.08萬張。

相較之下，長榮航、鴻海、欣興、國泰永續高股息ETF、聯電、元大滬深300正2 ETF、中鴻等則成為外資調節前7大個股，分別遭賣超1.89萬張、1.81萬張、1.73萬張、1.52萬張、1.06萬張、1.04萬張、1.01萬張。

觀察外資動向，華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪分析，1月外資大規模回補台股，2月外資對台股沒有明顯加碼意願，回補規模縮小至256億元。

展望3月，儲祥生表示，美國債市賣壓湧現，10年期公債殖利率逼近3.9%，對美國科技股和成長型族群走勢影響待觀察，若美股走勢整理、沒有大行情，要看台股能否「走出自己的路」，這也會牽動外資對台股布局動向。（編輯：蘇志宗）1120224