鴻海董事長辦公室招暑期實習生 獲選者一窺決策核心

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海擴大招募年輕世代人才，除了鎖定3+3未來產業和核心技術專才外，董事長劉揚偉辦公室並啟動招募暑期實習生計畫，讓獲選的實習生一窺鴻海集團決策核心。

鴻海擴大招募年輕世代人才，日前啟動2023校園徵才活動外，董事長辦公室也啟動暑期實習生計畫。

鴻海指出，計畫強調以「鴻海體驗」為主軸，在校園找尋具備領導特質的年輕學子，深入鴻海中央核心單位，進行為期2個月的暑期實習，期間可一窺鴻海決策核心。

鴻海表示，暑期實習生計畫活動從3月1日開始報名，面談會在4月8日和4月15日分別舉行，實習期間從7月3日起至8月25日，期間將舉行各項競賽，完成實習的學生，將來投遞履歷、鴻海優先面試，優先以「新幹班」身分任用，實習計劃成果發表評鑑前3名學生，有機會獲得劉揚偉親頒「預先聘書」。

鴻海此次招募大專院校畢業人才，鎖定電動車、數位健康、機器人等3大未來產業，以及人工智慧、半導體與IC設計、新世代通訊技術3大核心技術等專業人才。

其中在電動車，鴻海鎖定電動車馬達驅動器軟韌體和硬體開發、以及自動駕駛系統驗證開放式平台開發測試等專才；在機器人，鴻海招募燈塔工廠和自動化設備相關研發人才；在數位健康，鴻海召聘即時生理量測裝置和數位平台，建構院內外遠端醫療照護及慢性病需求的遠距數位醫療平台等專才。

在半導體和IC設計，鴻海鎖定電動車驅動核心技術、微控制器（MCU）和數位訊號處理器（DSP）系統架構及數位電路設計等專才；在人工智慧，鴻海召聘電腦視覺、自然語言處理（NLP）等相關技術人才，運用深度學習識別檢測圖像；在新世代通訊，鴻海擴大招募6G/5G行動通訊、通訊網路等軟體、韌體及驅動程式人才。（編輯：黃國倫）1120227