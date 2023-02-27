楊束華任駐以創新中心主任4年 為台以經貿扮橋梁

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（中央社記者賴素芬特拉維夫27日專電）楊束華於2019年由貿協外派特拉維夫，並創設「台灣貿易暨創新中心」，即將卸任的她，4年來為台以經貿扮橋梁、成績斐然，談起駐外挑戰及創新交流更是有著滿滿的心得。

成立於2019年的「特拉維夫台灣貿易暨創新中心 」（TAITRA Tel Aviv）是中華民國對外貿易發展協會 （TAITRA，簡稱貿協）分支機構。當時因以色列隨時可能爆發戰爭，以安全及方便應變理由，原鎖定男性出任主任，但被徵詢的人選一再拒絕，於是在金門長大的楊束華，因童年經歷過中共砲擊的日子，加上多年來學習的防身術，於是主動毛遂自薦。

楊束華於1998年進入外貿協會，剛開始專注市場研究、主要負責歐洲，在做國際市調期間，走訪過歐洲與美洲逾15個國家，出版過10餘本國際市調，做過50多場全台巡迴演講，除了英文，也學過德、法、西班牙和義大利語。期間曾外派巴拉圭近5年，並於2011年至2015年擔任台北世貿中心駐孟買辦事處主任，負責統整貿協在印度3個駐處，是貿協至今在印度唯一待過的女性。

以色列「特拉維夫台灣貿易暨創新中心」是貿協的第63個駐外據點，至今仍是貿協唯一的「貿易暨創新中心」。楊束華指出，在貿易推廣和創新上，起步階段相當辛苦，加上以色列人一般大而化之，不重細節，有過一段時間的合作磨合期，但還好有在巴拉圭與印度的工作經驗，倒也能隨機應變，逐一克服困難。

特拉維夫台灣貿易暨創新中心設立後，當年包括新創、CEO班、農業團與高科技團等台灣訪問團不斷，亦洽邀以色列重要進口商赴台灣參加「以色列商機日」採購台灣產品，其中有以國知名且營業額超過10億美元（約新台幣300億元）的魯賓斯基（Lubinski）集團。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，許多活動改為線上舉辦，包括2021年協助以國媒體The Marker採訪經濟部長王美花、在以國最重要的電動車展中辦理台灣E-Mobility展和Global Demo Day線上研討會，並於2021年的台北國際電腦展辦理首屆「台灣以色列創新高峰會」（Taiwan-Israel Innovation Summit）。

此外，以國最南端的埃拉特市（Eilat）舉辦「世界電競決賽」（IESF World Championship）時，由台灣精品贊助活動成其國際合作夥伴，包括於電子設備、巴士與巴士站廣告在特拉維夫市與埃拉特市刊出10天，觸及近4000萬人次，以國民眾對這波廣告反應極佳。

由於疫情期間因台灣防疫具績效，特拉維夫台灣貿易暨創新中心主動與以色列亞洲商會等辦理研討會，講授台灣經貿課程，並接觸以國經貿媒體「經濟學家報」（Calcalist）旗下的CTech，介紹台以兩國科技可行合作模式。

以經貿觀點，楊束華認為以色列是新興市場與已開發國家市場的混合體，許多以色列人是來自東歐、南美、北非及中東等新興市場的移民，或從歐美、澳洲等已開發國家市場回歸，因此新興與已開發市場的困難，幾乎都會遇上，但兩類市場的人脈，以色列也都具備。

旅行對楊束華來說是用來增強自己精神力的一個重要元素，在以色列4年唯一讓她遺憾的，是原本想藉駐以國向外探索周邊的中東與地中海國家，然而以色列的鄰近國家都對其心存敵意，加上疫情及工作太忙，只能在國內旅行，解封後鄰近國家也只去了約旦。

楊束華說，卸任後最想做的事是找到好的書法老師，精進書法，並找到合氣道同好，持續研習，也希望能繼續打桌球，「保持活到老、學到老精神，為下一次駐外做好準備」。（編輯：張芷瑄）1120227