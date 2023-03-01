台日合作捷絲旅大阪據點開幕 潘思亮：迎盛況回歸

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（中央社記者江明晏台北1日電）晶華旗下捷絲旅品牌「大阪心齋橋館」今天開幕，受惠大阪櫻花季加持，估開幕後3個月住房率可達7成，董事長潘思亮指出，沉寂近3年後，國際觀光客將盛況回歸。

晶華國際酒店集團旗下捷絲旅Just Sleep品牌首間海外據點捷絲旅大阪心齋橋館今天正式開幕，邀請飯店業主MINATO CREATE CO., LTD. 地產開發公司社長木下仁湊、以及晶華國際酒店集團董事長潘思亮、營運長顧嘉慧和捷絲旅品牌總經理陳惠芳蒞臨剪綵，透過台日雙方合作，讓更多國際商旅體驗台灣友善熱誠的款待服務。

捷絲旅大阪心齋橋館是捷絲旅在台北、礁溪、花蓮、台南與高雄之外的第10個據點，也是集團旗下的第16間飯店、更是自創品牌跨出台灣進軍國際的第一間據點。晶華董事長潘思亮在酒會中表示，對晶華來說，這是一個意義深遠的里程碑，跨出台灣在與台灣最為友好的日本開啟集團的海外業務。

他說，因為Covid-19的影響，國際觀光飯店業沉寂了將近3年的時間，此時正逢各國國境開放，國際旅遊逐漸返回正軌之際，捷絲旅大阪心齋橋館所在的地點是大阪的觀光重鎮，也是國內外觀光商旅必訪之處，晶華在經營台灣、日本、韓國、港澳、新加坡等國際旅遊市場有超過30年的經驗，相信可以很快地把旅客帶進大阪、帶進捷絲旅，一同迎接國際觀光的盛況回歸。

捷絲旅品牌總經理陳惠芳則表示，預估飯店開幕後3個月的平均住房率可以達到7成，平均房價則鎖定在新台幣3000元，3月適逢大阪櫻花季，可望獲得旺季加持。

捷絲旅大阪心齋橋館的業主MINATO CREATE CO., LTD.是日本知名的地產開發公司，投資事業遍布全球，社長木下仁湊為土生土長的大阪人，時常來台洽公或旅遊，對於晶華國際酒店集團在台灣的各家飯店都留有深刻的印象。

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2022年初，木下仁湊開始積極布局迎接後疫情時代旅遊需求的飯店事業，6月即與晶華旗下品牌Just Sleep簽訂管理合約，將位於心齋橋黃金地段的飯店物業委託晶華經營管理，期望借助晶華在亞洲市場的業務經驗，以及台灣人友善熱情的服務方式，與在地的其他飯店做出區隔。

值得注意的是，延伸晶華國際酒店集團在餐飲方面的優勢，捷絲旅大阪心齋橋館一樓餐飲供應自助早餐，打造「台日雙饗」美食區，房客可在此品嚐正統關西風味的大阪名物串炸、烏龍麵、高湯厚蛋捲，還有茶葉蛋、貢丸湯、肉鬆等台日特色美食。（編輯：黃國倫）1120301