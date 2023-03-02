劉揚偉訪印度深化布局 會見3省高層代表團

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鴻海科技集團董事長劉揚偉（右1）1日在印度德里分別與古茶拉底、安德拉與坦米爾那都3省的高層政府官員會談，討論投資計畫與業務布局。中央社記者林行健德里攝 112年3月2日

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（中央社記者林行健新德里2日專電）印度三大工業省分古茶拉底、安德拉與坦米爾那都的高層政府官員昨天在德里與來訪的鴻海科技集團董事長劉揚偉會面，並與鴻海團隊討論投資計畫與業務布局。

劉揚偉昨天在下榻飯店分別與古茶拉底（Gujarat）、安德拉（Andhra Pradesh）和坦米爾那都（Tamil Nadu）3省的高層代表團會面，聽取當地投資環境、基礎設施與投資優惠等簡報。3省代表團邀鴻海前往投資或擴大產能。

古茶拉底省科學技術廳秘書長尼赫拉（Vijay Nehra）向中央社證實，鴻海與印度夥伴Vedanta計畫興建的半導體工廠，很有可能將落腳古茶拉底省的多雷拉特別投資區（Dholera Special Investment Region）。

尼赫拉說，這將是印度首個半導體生產基地，古茶拉底省政府將盡全力支持，讓這項計畫獲得成功。

他表示，古茶拉底省在印度製造業的占比超過18%，除為投資者提供諸多優惠外，水電與連接性都具世界級水準。以供電為例，古茶拉底省是「發電盈餘」省分，多雷拉特別投資區更是使用三重模組冗餘系統與智慧電網，確保供電穩定。

坦米爾那都省工業廳秘書長克瑞希南（S. Krishnan）告訴中央社記者，坦米爾那都省目前是鴻海在印度的最大生產基地，鴻海正計畫擴大產能，並把員工數量倍增，以增產智慧型手機。

克瑞希南說，他和劉揚偉就「具發展潛力的領域」討論了「進一步的計畫」，包括電動車在內。坦米爾那都省最近推出電動車獎勵政策，歡迎鴻海在手機以外的新領域投資。

鴻海旗下富士康目前在坦米爾那都和安德拉兩省，設有手機製造廠區。去年2月，鴻海集團宣布與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄，成立合資公司生產半導體，工廠將設在多雷拉特別投資區。

Vedanta主管顯示器和半導體業務全球董事總經理赫巴（Akarsh Hebbar）昨天也拜會了劉揚偉。

赫巴會後向中央社記者表示，印度正全力發展半導體產業，Vedanta相信鴻海是最適合的夥伴，可協助印度培訓人才、取得技術以及引進產業聚落。

他說，建廠規畫一切就緒，包括工廠與無塵室等設施的興建以及衛星廠商的支援，「等政府批准投資計畫，我們即可全速衝刺」。

劉揚偉於2月27日率領鴻海團隊抵達印度訪問，首日在德里與中華民國駐印度代表葛葆萱會面，2月28日前往總理府拜會印度總理莫迪（Narendra Modi），莫迪在推特上轉推兩人會面的照片，並表示話題聚焦於加強印度科技與創新生態體系。（編輯：馮昭）1120302