藥華藥新藥市場看增 估美用藥人數每季雙位數成長

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）藥華藥今天受邀參加線上法說會，宣示未來營運兩大方向，分別是強化美日布局、及加速發展新適應症。外界關心的PV新藥美國用藥人數，內部預估每季可望雙位數成長。

藥華藥旗下治療真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）新藥Ropeg（即P1101）美國銷售持續成長，推動2022年營收來到新台幣28.82億元，年成長339%。每股淨損4.84元，相較2021年度每股大虧10.8元，虧損大幅收斂。

其中，第4季的毛利率從第3季的75.92%進一步拉升至88.18%，創下歷史新高紀錄，主要受惠美國營收占比持續拉高。以區域別而言，2022年營收美國占比67%、歐洲21%、其他地區約12%。

藥華藥表示，2022年營業費用年增32%，用於擴張美國與日本銷售團隊、日本與中國藥品上市前準備、申請各國藥證費用等。今年營業費用預計繼續增加，強化美日布局，近期對美國、日本子公司，分別增資2億美元、8000萬美元，以因應當地業務發展所需。

另外，位於波士頓的創新研究中心預計於今年6月啟用，展開三大新藥發展計畫，其中兩項新藥預計今年可啟動人體臨床試驗。

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至於PV新藥美國用藥人數方面，藥華藥指出，機構法人預估今年底有機會達到約2000多人，內部認為病人數每季都有望雙位數成長。而台灣、韓國、澳門用藥人數持續小幅增加、歐洲病人數則是穩定成長。

另外，有關原發性血小板過多症（Essential Thrombocythemia, ET）的第三期臨床試驗進度，藥華藥指出，計畫收160個病人，現已經收到151個病人。待最後一位病人收齊後，依臨床試驗計劃書，經一年療程，完成數據的統計分析後將申請藥證。（編輯：黃國倫）1120302